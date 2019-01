Mullu kasvas hüppeliselt merehädaliste hulk

„Muret tekitab hätta sattunute hulga kasv. Tihtilugu arvatakse, et merel midagi ei juhtu, kuid tasub siiski mõelda, et merel on vahemaad oluliselt suuremad ning hätta sattudes tähendab see paraku ka ooteaega, kuna kiire abi saabumine võtab kordades rohkem aega kui maismaal,“ ütles Politsei- ja Piirivalveameti valmisoleku ja reageerimise büroo juhtivkorrakaitseametnik Marge Kohtla.

Kutseliste ja vabatahtlike merepäästjate poolt päästeti eelmisel aastal 598 inimest, ise pääses 130, hukkus üheksa ja teadmata kadunud on kaks inimest. Õnnetusseisundina käsitletud olukordi oli 45 ja nendes vajas abi 227 inimest. Õnnetusseisundi puhul on tegemist olukorraga, kus inimest, laeva või muud sõidukit ähvardab oht ning viivitamatult on vaja abi.

„Selleks, et meresõit oleks turvaline, saavad vee peal liiklejad ise palju ära teha. Enne veele minekut tuleb end hoolikalt sõiduks ette valmistada ja ära teha kaarditöö. Alati tuleb kaasa võtta piisav kütusevaru, hooldada korrektselt veesõidukit, loomulikult tuleb kasutada päästevahendeid ning mitte ületada pardale lubatud reisijate arvu. Ka talvised väljakutsed näitavad, et valitsevat olustikku ei osata hinnata. Tihti tahetakse jää peal minna vahetult pärast selle tekkimist, kui see veel ei kanna,“ ütles Kohtla.