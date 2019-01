1. jalaväebrigaadi ajateenijad mälestasid vabadussõjas langenuid vaikuseminutiga

"On oluline, et meil ei kaoks side enda ajalooga, kuna see on miski, mille üle tuleks alati uhkust tunda," sõnas 1. jalaväebrigaadi ülem kolonel Vahur Karus.

1. jalaväebrigaadi kaplan leitnant Peeter Paenurm ütles oma kõnes, et distants ajalooliste sündmuste ja inimeste vahel ei esine vaid ajateenijate seas, vaid see on nii kogu ühiskonnas. Kaplan sõnul tuleb see sellest, et vähe on alles neid, kellel on isiklik side sõjaajaga. Seetõttu on oluline pidada meeles niisuguseid sündmusi, et kasvatada ja hoida väärtusi ning ajaloolist mälu kõikide Eesti inimeste seas.