Ida-Virumaa linnade kortermajade juurde ei saa päästeautodega ligi

Päästjate kinnitusel on Narvas 82 üheksakorruselisest elumajast ligipääs raskendatud või hoopis võimatu 34 maja puhul, kuid Sillamäel ja Kiviõlis on olukord veelgi hullem ning Jõhvis ja Kohtla-Järvel on sama olukord iga teise korrusmaja juures.

Narva abilinnapea Aleksei Jevgrafov tunnistas, et kohalikud võimud ei saa otseselt korteriühistuid, millekski sundida, kuid linn on valmis eraldama linnamaad parkimise korraldamiseks lisades, et kõikidele korteriühistutele on seda võimalust pakutud.