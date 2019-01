“Luuletaja Bella Ahmadulina, minu sõbranna, ütles, et elus on ainult üks põhjus pisarate jaoks, et nutta – see on kunst. Kui tundsin lavastuse lõpul, et pisarad on silmades, siis arvestades, et olen mitu-mitu-mitu korda seda näidendit vaadanud ja väga hästi teadsin, millega see lõpeb, ja olen vaadanud ka filmi, siis olin väga õnnelik, et see lavastus andis mulle võimaluse jälle tunda kaasa. Et pisarad olid, siis oli tõeline kunst,” kõneles Jelena Skulskaja kohtumisõhtul “RT vestleb”.