Kolumn: haige laps

Tööl on vaja käia. Kõigil ei ole lapsehoidjaid varnast võtta ja tänapäeval on mittetöötav vanavanem lausa omaette nähtus. Loomulikult on töötaval inimesel seaduslik õigus võtta hooldusleht, olla haige lapsega 14 päeva kodus ja saada selle eest “kolossaalset” tasu.

Hooldushüvitis arvutatakse hüvitise saaja eelmise kalendriaasta sotsiaalmaksustatud tulu põhjal. Arvutatakse välja hüvitise saaja keskmine päevatulu ja haigushüvitist makstakse päevatulust 80 protsendi ulatuses. Ja kui töötaja on just tööle asunud või lapsehoolduspuhkuselt naasnud, siis põhimõtteliselt ei saa ta tuhkagi. Raha rahaks, võiks mõelda, et laps on kõige olulisem. Ongi.