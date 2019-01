Sahin: Patuse Poole meespool plaanib uut bändi Kadrina hõbehäälega

“Toimetused käivad, millal see juhtub, alles selgub,” ütles Petrov. Nime tema sõnul uuel kooslusel veel pole. Käivad aga kõlakad, et bändi naishääl võib olla Kadrinas sirgunud neiu Regina Sundejeva. Seda Petrov aga ei kinnitanud ega lükanud ümber. “Kes teab,” nentis ta.

Üks on kindel, eelmisel aastal Kadrina keskkooli lõpetanud Regina Sundejeva on kooli esindanud paljudel lauluvõistlustel. Tema tugevuseks peetakse lisaks suurepärasele häälele artistlikkust. Ilmselgelt tuleb talle kasuks kogemus, mille ta on omandanud Kadrina huviklubi Cadencia tantsutüdrukuna.