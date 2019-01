Tabamus: soome kelk ootab truult peremeest  

Tamsalu raudteejaama jalakäijate tunneli sissepääsu juures avaneb vahva vaatepilt. Soome kelgu omanik on ilmselt läinud rongile ja oma sõiduvahendi kenasti ära parkinud. Selleks, et kurikaelad ei saaks sõiduvahendit sisse vehkida on see ka ilusti lukustatud.