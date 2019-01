Pühapäeval keskkonnaametile koos põhjendusega uue taotluse suurendada Lääne-Viru ohjamisalal huntide küttimise limiiti saatnud Rakvere Jahindusklubi tegevjuht Jaan Villak kõneles, et huntide arvukus on Lääne-Virumaal endiselt suur: jahimeeste vaatlusandmete põhjal liigub maakonnas viis hundikarja pluss sama palju üksikuid hunte. Hinnanguliselt võib nende koguarv ulatuda kahekümne viie kanti. “Küsisime juurde neli luba, aga kas üldse või millal need saab, ei oska küll öelda,” lausus Villak.