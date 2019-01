Üllatus: RÜE esimees pürgib vabaerakonna nimekirjas riigikokku

Mõlemad väikeerakonna juhid on praeguseks oma liikmelisuse RÜE-s peatanud. Raudsepp, kes püsib aga endiselt erakonna esimehe toolil, lausus, et antud küsimuses võtab vajadusel seisukoha ja teeb otsuse juhatus.

"Ei midagi isiklikku. Ma lähen [RÜE-sse] tagasi, sest ideeliselt ei muutu ju midagi," lausus Pavo Raudsepp ja lisas, et kui erakonna juhatusele niimoodi sobib, siis miks mitte ei võiks nad tulevikus alustada vabaerakonnaga läbirääkimisi ühinemiseks. "See on hetkel teisejärguline tuleviku teema," ütles ta.