Korvpalli esiliigas on jäme ots Tarva käes

Võiduga kindlustas RSK Tarvas turniiritabelis liidrikohta: neil on tosin võitu ja üks kaotus. Rakverlaste kannul tuleb teisena Eesti Maaülikool/Limitex autoklaasid ja kolmandana KA Tallinna Kalev/TLÜ, kellel on võrdselt üheksa võitu ja neli kaotust.

"Liigume tasapisi paremuse poole. Hea meel on tõdeda, et meeskond on aastavahetuse pausi järel tõusnud järjest paremasse mänguvormi," lausus RSK Tarvas meeskonna peatreener Juris Umbraško. Tema sõnul pingutab ja treenib meeskond usinalt edasi, et liikuda sihtide poole, mis varasemalt eesmärgiks võetud.