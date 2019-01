Galerii: OG Elektra uusaastapillerkaarile saabus 2500 pidulist

Möödunudaastase peoga võrreldes oli aina laieneva ettevõtte vägevale aasta alguse trallile kogunenud ligikaudu 1000 inimest rohkem.

OG Elektra omanik Oleg Gross ütles tervituskõnes, et siinne spordikeskus on ainus koht, kuhu tema töötajad ära mahuvad. Suurele hulgale inimestele kõnet pidanud Oleg Gross nentis, et tal jalad värisevad. "Oleme võimsad! Arvud on üks asi, kuid elus on tähtsad inimesed," märkis Gross.

Suurettevõtja tänas oma inimesi. "Kui poleks teie panust meie arengusse, siis poleks ka seda pidu. See on teie pidu. Tundke end hästi," kõneles Oleg Gross.

Õhtujuht tuntud näitleja Veiko Täär ohjas pidu nii eesti kui ka vene keeles. Ansamblid, kes rahvast hommikutundidesse tantsitasid, olid esmaklassilised meelelahutajad. Maailmakuulus bänd London Beat, kõigile teatud hittidega „I´ve Been Thinking About You“ ja „You Bring On The Sun“ südameid vallutanud ansambel meelitas rahva lava ette tantsima ja hõiskama juba enne esimesi takte. Kella 4.30 hommikul kestval uusaastapeol astusid lavale ka Eesti võimsamaid bände 2Quick Start ja Venemaa hitivabrik Virus.

Oleg Gross tunnistas, et naised nõudsid küll Anne Veskit, kuid tema otsustas, et tuleb London Beat. „Olime täna ansambli 78-aastase solistiga koos, ta nii särab, on elurõõmus ja mõnus vennike, ma vaatasin, et mul on veel nii palju ilusaid aastaid ees. Olen noor mees,“ lausus Gross.

Õhtu jooksul jalutas võõrustaja inimeste seas ja võttis vastu häid soove.

Oleg Gross ütles, et käesoleval aastal on ettevõtte eesmärk laieneda ja saada tugevamaks. „Proovime suuta konkurentsis vastu pidada ja inimestele rohkem palka maksta, nii palju kui see on võimalik,“ ütles Gross.

Peol pakuti lahjat alkoholi, lauad olid lookas hea ja parema all, mis pärines OG Elektra enda tootmisest, catering-teenust pakkus Palmse mõis.