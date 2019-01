Päästjad hoiatavad ülekütmise eest

Täiskasvanutel on viimane aeg lastele meelde tuletada jääohutuse põhitõed, sest jääkirme on juba peale saanud nii mõnigi kraav ja tiik. Jääle on ohutu minna alles pärast paarinädalast pidevat külma, kui jää paksus on vähemalt kümme sentimeetrit. Meeles tuleb pidada seda, et ka siis võib jää olla õhem sildade juures, kõrkjate ümbruses ning allika- ja suubumiskohtades. Samuti on jää tavaliselt nõrgem voolava veega veekogudes. Ka pragude ja lõhedega jää on ohtlik.