Metsamajandi ajalugu pisteti kaante vahele

Tekstide raamatuks vormistamiseks lootis Helm abi leida projektidest-fondidest, aga see ei õnnestunud. “Öeldi, et aitab minevikust, meie elame tulevikus,” märkis Helm, aga sugugi mitte kibestunult või vihaga. Teenekas metsaülem on nimelt muhe ja hea huumorimeelega mees. “Mis mul viga kirjutada, kui hulk aega möödas – sain need asjad ka kirja panna, mille eest varem oleks käskkiri tehtud,” ütles ta.