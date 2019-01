Saaremäe lavastab Vene Teatris Kivirähka

Lavatüki autor on Andrus Kivirähk ning see jutustab ühe eesti suguvõsa ja ühe kodutalu loo. Matused on tänapäeval tihti ainuke koht, kus sugulased kokku saavad. Elustuvad ühised mälestused ja lõkkele löövad vanad kired. Kes lõhub nüüd puud, kes võtab kartulid üles, kes korjab õunad? Mis saab siis, kui vanad enam ei suuda ja noored ei taha, aga töö tahab tegemist, sest aastasadu on eestlane end omal maal tööga tapnud? (VT)