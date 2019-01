Reede tuleb nii öösel kui ka päeval miinuskraadidega

Öösel on pilves selgimistega ilm. Paiguti sajab vähest lund. Puhub lõunakaare tuul 2–8 m/s. Külma on 2–8, ida pool 10–16 kraadi.

Peipsi järvel puhub kagu- ja lõunatuul 2–7 m/s. Ilm on olulise sajuta ja nähtavus on enamasti hea. Külma on 10–13 kraadi.