Vinni vald sai viienda naabrivalvepiirkonna

Vallavanem Rauno Võrno sõnul tunneb ta heameelt, et vallas tegutseb viis naabrivalve piirkonda ning huvi naabrivalve vastu on kogukondades olemas.

Naabrivalve liikumisega liitumine julgustab inimesi teatama tähelepanekutest ja korrarikkumistest, millesse nad seni ei sekkunud. Meil kõigil on turvalisem teades, et häda korral ei jää naaber ükskõikseks pealtvaatajaks.

Noavere naabrivalve piirkonna vanem Liina Pikhoff lausus, et Muuga küla koosseisus oleval Noavere piirkonna kahel majapidamisel oli soov naabrivalvega liituda juba ammu ja tal on heameel, et nad lõpuks liitumiseni jõudsid. Kuuldused naabrivalvega liitumisest liikusid külas kiiresti ning naabrivalvega liitumise vastu on nüüd huvi üles näidanud teisedki naabrid.