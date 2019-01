Vaeküla kooli hakkab pidama Rakvere vald

Vaeküla kooli direktor Kersti Aasmets on väga rõõmus, et vald on otsustanud koolipidamise enda õlule võtta. Nõnda on lihtsustatud õpet vajavate laste haridustee maakonnas kindel.

Kui Vaeküla kooli direktor Kersti Aasmets neljapäeva hommikul oma kolleegidele teatas, et Rakvere vallavolikogu otsustas koolipidamise riigilt üle võtta, hingasid kõik kergendatult. Õpetajad rõõmustasid tema sõnul väga. "On kaua olnud väga pingeline aeg. Vald on andnud meile kaks aastat lootust ja nüüd on otsus sündinud, võib kindel olla, et lapsed saavad õpetatud," rääkis Kersti Aasmets.