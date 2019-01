​Rakvere reaalgümnaasium on olümpiastartides koolide seas esirinnas

Rakvere spordikooli direktor ja kergejõustikutreener Jaak Vettik lausus reaalgümnaasiumi tiimi edukat hooaja algust kommenteerides, et võistlussarjas eduka kaasalöömise aluseks on eelkõige lapsed ise. “Eriti hea, kui ühes aastakäigus juhtuvad kokku lapsed, kes on ühtmoodi tublid ja võimekad. Meil on tänavu koos hea aastakäik,” ütles ta.

Vaagides korraliku üldkoha võimalusi märkis ta, et kokkuvõttes võibki saada otsustavaks see, kui mitmekülgsed suudetakse olla. “Hea meel on, et olemasolevad lapsed on head mitmevõistlejad. Me ei pea tänu sellele otsima üksikutele etappidele erinevaid võistlejaid, vaid mitmevõistluse suunitlusega lapsed saavad teha erinevaid alasid,” lisas Jaak Vettik.