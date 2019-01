Nuut ja Voorand võidutsesid EMA-l

Aasta alternatiiv-/indie-albumi kategoorias väljus võitjana duo Maarja Nuut & Ruum albumiga “Muunduja”. Maarja Nuudi muusikaline tee sai alguse just kodulinnast Rakverest. Kogu võistluse suurim võitja oli Ewert and The Two Dragons, kes pälvis võidu kolmes kategoorias.