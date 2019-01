Peaaegu veerand töötajatest kavatseb lähiajal töökohta vahetada

Tööandjate värbamistegevus püsib endiselt aktiivne ja vajadus lisatööjõu järele ei näi vaibuvat. Peaaegu pooled (49%) töötajatest on saanud eri kanalite kaudu kutseid tööle kandideerida. Sagedamini on saanud tööle kandideerimise kutseid juhid ja tippspetsialistid. Lisaks näitas sügisel korraldatud tööandjate küsitlus kasvavat nõudlust töökäte järele – suurem osa tööandjatest (70%) plaanis järgmise kuue kuu jooksul värvata uusi töötajaid. Uusi töökohti kavatses luua 39 protsenti organisatsioonidest.

"Hea töökoha leidmine peaks praegusel ajal olema lihtsam kui kunagi varem," ütles Eesti suurima tööportaali CVKeskus.ee Baltikumi kommunikatsioonijuht Henry Auväärt. "Tööpakkumiste arv püsib kõrgel, ja kui praegusel töökohal midagi ei meeldi, võtab kandideerimine uuele ametikohale vaid paar minutit nutitelefonis. CVKeskus.ee tööportaali külastatavus näitabki, et suurem osa kandideerimistest toimuvad töötundidel – näib, et lõplik otsus paremale töökohale liikuda langetatakse just tööl olles."

"Tööandjatelt nõuab kasvav konkurents läbimõeldumat värbamisprotsessi. Tööpakkumise teksti koostades tasub põhjalikult jälgida, et kõik vajalikud märksõnad oleksid välja toodud. Kindlasti peaks tööpakkumisele märkima pakutava ametikoha palgavahemiku, kuna hiljutine uuring näitas, et puudulik info palga kohta on üks peamisi põhjusi, miks töövestlustest loobutakse," soovitas Henry Auväärt. "Lisaks suurendavad kandideerijate huvi endiselt paindlikkusega seotud märksõnad, nagu paindlik tööaeg ja võimalus aeg-ajalt töötada ka kodukontorist."