Virumaa Poistekoori dirigent pälvis aasta noore dirigendi tiitli

Virumaa Poistekoori direktor Ello Odraks ütkes, et Kuno Kerge on väga hea käega dirigent, kelle juhatusel on Tartu Akatdeemiline Meeskoor teinud läbi noorenemise ja laululise arengu. "Ta saab ideaalselt hakkama täiskasvanute kooriga. Saavutada ühel aastal kahel suurel konkursil esikoht - see on erakordne saavutus. See on innustuseks kõigile lauljatele," lausus Odraks.