Ohvriabi kriisitelefoni number on 116 006

Teenus on helistajale tasuta ning abi on tagatud ööpäev läbi.

"Tihti ei pöördu inimesed pärast vägivalda või muud halba kohtlemist abi saamiseks politsei poole või ei mõista, et see, kuidas nendega käitutakse, on vale või keelatud. Sellistel juhtudel aitabki ohvriabi kriisitelefon. Ohver kuulatakse ära, teda nõustatakse, ta saab informatsiooni enda õigustest ja abisaamise võimalustest," rääkis sotsiaalkindlustusameti ohvriabi- ja ennetusteenuste osakonna kriisiabi teenuse juht Mari Tikerpuu.