"Ettevõtjaid on tunnustatute seas alati vähe ja on suur au teenetemärkide saajate hulka sattuda," lausus Oleg Gross. "Tore, et märgatakse ka kaugemal tegutsejaid, sest tihtipeale seda, mis väljaspool Tallinna toimub, pealinnast lihtsalt ei nähta," lisas ta. Samas nentis Gross, et tema ettevõte on juba niivõrd paisunud, et peaks vist juba ka pealinnas silma torkama.

Valgetähe IV klassi teenetemärgi Grossile andmise põhjendusena on toodud ettevõtluse edendamist ja autospordi toetamist. On ju Gross panustanud päris palju Ott Tänaku karjääri edenemisse. "Sain juba kümme aastat tagasi aru, et see mees jõuab maailma tippu, ehkki tollal seda keegi eriti ei uskunud," sõnas ettevõtja.