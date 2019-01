Operail rendib Tapal ehitatud vedurid Ukrainasse

"Täna sõlmitud leping näitab, et pooleteise aasta pikkune töö kannab vilja. Oluline on, et arendame suundi, mis ei ole kitsalt seotud ainult raudtee kaubavedudega, vaid vaatavad rööpaid oluliselt laiemalt," sõnas Operaili juhatuse esimees Raul Toomsalu pressiteate vahendusel.

"Need kaks esimest keskkonnasõbralikku ja ökonoomset vedurit, mis Ukrainasse lähevad, on vaid kümnendik meie võimekusest. Hetkel on valmimas veel kolmas vedur ning nelja järgmise masina ehitamiseks vajalikud lepingud on meil koostööpartneritega sõlmitud. Kokku on meil esimeses etapis plaanis moderniseerida 19 vedurit," lisas Toomsalu.

Operail alustas Ameerika päritolu C30-M vedurite moderniseerimise projektiga 2016. aastal ning esitles läinud aasta oktoobrikuus esimest Tapal ehitatud C30-M vedurit.