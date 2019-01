Rakvere trio toob NUKUsse lavastuse “Momo”

“Momo” keskmes on linnakese serval amfiteatri varemetes elav tüdruk Momo, kellest ei teata, kust ta pärit on ega kes on ta vanemad, aga kel on eriline võime: ta oskab väga hästi kuulata. Kui temaga kõneleda, siis lahenevad mured ja tülid ning tõuseb lendu fantaasia. Momo saab linnaelanikele väga oluliseks sõbraks.

“On üks suur ja ometi päris igapäevane saladus. Kõik saavad sellest osa, igaüks tunneb seda, aga vähesed mõtlevad selle üle. Enamik inimesi võtab asja lihtsalt, nagu ta on, ja ei imesta sugugi. See saladus on aeg. Aja mõõtmiseks on kalendrid ja kellad, aga need ei tähenda midagi, sest igaüks teab, et üksainus tund võib tunduda nagu igavik, vahel võib see aga ka hetkena mööduda – olenevalt sellest, mida sel tunnil läbi elatakse. Sest aeg on elu. Ja elu elab südames,” on kirjutanud Michael Ende teoses “Momo”.