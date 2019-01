Rakvere tervisekeskus peab reedel sarikapidu

Rakvere linnapea Marko Torm rõõmustas, et linlaste kauaoodatud tervisekeskuse ehitus on jõudsalt edenenud. "Ehitusgraafiku järgi valmib hoone selle aasta septembriks ning Rakvere tervisekeskus on valmis patsiente vastu võtma hiljemalt novembri algusest," märkis linnapea.