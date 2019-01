Kuidas lund koristades oma kehale mitte liiga teha?

Fiskarsi esindaja Virge Teets jagab nippe, kuidas füüsiliselt koormav lumekoristus kehale ohutuks tegevuseks muuta.

Tee keha soojaks

Lumelükkamine on kehale tõhusa treeningu eest ja seetõttu tuleks enne tööle asumist keha ka soojaks teha. Selleks sobivad kerged painutused, õla- ja puusaringid. Samuti tuleks lihaseid pärast töö lõpetamist korralikult venitada.

Vajadusel tee ka lumelükkamise vahepeal puhkepause ning venitusharjutusi. Kui tunned kehas valu või pingeid, kontrolli oma tehnikat ning väldi liigutusi, mis ebamugavust tekitavad.

Kuna tegemist on füüsiliselt raske treeninguga, peaksid treenimata inimesed ja ka need, kellel südamega probleeme, lumelükkamist pigem rahulikult võtma ning püüdma mitte liigselt pingutada.

Vali õige labidas

Enamasti oleneb lumelabida efektiivsus sellest, millist lund on vaja eemaldada. Kerge, aga suure koguse lume puhul on parimaks abiliseks lumesahad ehk laiad lumelabidad, mis võimaldavad eemaldada lund korraga suuremalt alalt.

Sula saabudes muutub lumi raskemaks ja lükkamise asemel peab lund hakkama labidaga tõstma. Viimane on aga kehale äärmiselt koormav, mistõttu tuleks valida võimalikult kergest materjalist lumelabidas – nii ei ole lume tõstmisel vajadust liialt jõudu rakendada. Oluline on ka, et labidas oleks õige pikkusega. Liiga lühike labidas paneb töötegija küürutama ja see võib tuua seljavalu. Liiga pikk labidas on aga kohmakas ning selle liigutamine nõuab rohkem jõudu. Kindlasti tasub hankida ergonoomilise käepidemega tööriist, mis ei lase kätel kiiresti väsida ega tekita ka lihaspingeid.

Korista tihti

Tugeva lumesaju korral ära oota, kuni see täielikult lõpeb, vaid ole pigem varajane. Kui alustad lumelükkamist juba siis, kui sadanud on vaid kerge lumekiht, on seda oluliselt lihtsam teha. Liialt kaua oodates riskid inimeste kinni tallatud lumekihiga, lume sulamise ja jäätumisega. Tekkinud jääkihti või rasket sulalund on juba palju tülikam eemaldada.

Tõsta teadlikult, võimalusel eelista lükkamist