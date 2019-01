Maksu- ja tolliamet tagastab inimestele 141 miljonit eurot tulumaksu  

MTA maksude osakonna juhataja Evelyn Liivamägi sõnul on tegemist eeldatava summaga, mis täpsustub pärast tuludeklaratsiooni esitamist, kui amet on arvesse võtnud mahaarvamised ja inimese enda deklareeritavad tulud, näiteks üüritulu, kinnisvara müügi või ettevõtlustulu. Kokku tagastab MTA tänavu inimestele eeldatavalt ligi 200 miljonit eurot, mis sisaldab nii aasta jooksul vähem kasutatud maksuvaba tulu kui ka üldisi maksusoodustusi, mida saab tuludest maha arvata.

Eelmisel aastal tulu saanud inimestest kasutas maksuvaba tulu ettenähtud mahus 42 protsenti ehk 415 000 inimest, 52 protsenti tulusaajatest ehk 519 000 inimest kasutas maksuvaba tulu lubatust vähem ning 6 protsenti ehk 62 000 inimest lubatust rohkem. "Kokku peavad lubatust rohkem maksuvaba tulu kasutajad maksma juurde 12 miljonit eurot. Ligi 70 protsendi ehk 43 000 inimese jaoks tähendab see kuni 200-eurost juurdemakset. Kui on võimalus kasutada aga mahaarvamisi, siis väheneb selle võrra reaalselt makstav summa veelgi," lisas Liivamägi.

MTA teenuste osakonna teenusejuhi Hannes Udde sõnul peavad maksuvaba tulu kasutamata jätmise või lubatust rohkem kasutamise tõttu tulema deklaratsioone esitama ka paljud need inimesed, kes varem pole tuludeklaratsiooni esitama pidanud. "Kuna deklaratsiooni esitajaid on rohkem, soovitame kõigil e-maksuametisse/e-tolli sisenemisel esimestel päevadel aega varuda. Korraga deklareerijate hulk võib tekitada järjekordi ja soovitame sellisel juhul hiljem uuesti proovida," ütles Udde. "Kuna pangad ei võimalda alates 1. veebruarist siseneda internetipanka enam paroolikaartidega, soovitame aegsasti vaadata üle võimalused, kuidas otse või pangalingi kaudu e-maksuametisse/e-tolli siseneda," lisas ta.

Alates sellest aastast on muutunud ka tulu deklareerimise keskkond, mis on saanud uue kujunduse ning lihtsustusi. Lisatud on eeltäidetud andmeid ja vähendatud esitatavat andmehulka. Samuti küsib süsteem automaatselt täiendavaid dokumente, kui neid peaks vaja olema, ning kinnitusi, kui automaatne riskianalüüs peaks tuvastama erisusi inimese deklareeritud andmetest.