Detsembrist alates on gripp kustutanud kaheksa inimese eluküünla

Kõik lahkunud kuulusid riskirühmadesse: kahel oli raske krooniline haigus, kuue inimese puhul olid mõjutajaks nii rasked kroonilised haigused kui ka kõrge vanus. Andmed nende vaktsineerimise kohta kas puudusid või on kindlalt teada, et inimesed ei olnud vaktsineeritud.

Alates detsembrist viibis seitsmes haiglas intensiivravil kokku 26 inimest vanuses kolm kuni 81 eluaastat, neist 14 olid vanemad kui 65 eluaastat. Kümme intensiivravi vajanut olid vanuses 20–64 aastat, samuti vajasid intensiivravi kaks kolmeaastast last. Kolme inimese puhul puudusid kaasuvate haiguste kohta andmed, kuid kaks neist, lapsed vanuses kolm aastat, kuulusid riskirühma vanuse tõttu. Ülejäänud intensiivravile sattunud kuulusid riskirühmadesse nii vanuse kui ka kaasuvate haiguste tõttu. Andmed intensiivravi vajanute vaktsineerimise kohta kas puudusid või on kindlalt teada, et inimesed ei olnud vaktsineeritud.