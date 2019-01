Koiduküla rahvas ei ole lumevangis

"Külaelanikele lükatakse lahti Kullenga–Veadla tee, mille kaudu nad liiguvad. Pildil näitab küll külani kaks kilomeetrit, kuid esimese kilomeetri peal ei ela kedagi. Kohalikud külaelanikud teavad, et väljapääs on Kullenga–Veadla kaudu," selgitas Annus, lisades, et kui kellelgi peaks siiski olema vajadus seda teelõiku läbida, tuleb see ka lahti lükata, sest viit vallateed ikkagi näitab.