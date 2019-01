Scoutspataljoni ajateenijad alustasid lahingumasina meeskonnaõppega

"Ootame oma ajateenistust läbivatelt sõduritelt sama palju, kui kõigilt teistelt Scoutspataljoni sõduritelt ning hetkel on väljaõppel suurimaks väljakutseks ilmastik. Suurtes hangedes kiirelt liikumine on keeruline ning raskendab sõduritel vajalike drillide omandamist õigel kiirusel," ütles A-kompaniis sõdureid juhendav nooremleitnant Kaarel Tasa.

Esmase väljaõppe jooksul saavad sõdurid ülevaate masinast ja sellest, kuidas masina läheduses ja ümbruses liikuda nii, et see kõigile ohutu oleks. Seejärel tutvuvad ajateenijad üksuse paigutusega soomukil, meeskonnaruumi ning seal olevate mehhanismidega, võimalike ette tulevate ohuolukordadega ning harjutavad jalastumisdrille. Ühte soomukimeeskonda kuulub kolm tegevväelasest masinameeskonna liiget ning kuus jalastuva koosseisu sõdurit.

Scoutspataljon on 1. jalaväebrigaadi koosseisus olev professionaalse väljaõppega iseseisvaks lahingutegevuseks võimeline kiirreageerimissuutlikkusega soomusmanööverüksus. Hetkel teenib Scoutspataljoni A-kompaniis 70 ajateenijat, kes alustasid oma väljaõpet juulis ning on siirdunud Scoutspataljoni peale sõduri baasoskuste omandamist. Senise väljaõppe jooksul on ajateenijad tegelenud jao- ning rühmakoosseisu kokkuharjutamisega, erialarelvade õppimisega ning füüsilise võimekuse tõstmisega.