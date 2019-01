Kultuurikandjad pärjati ausära ja tiitlitega

Elutööpreemia pälvis sihtasutuse Virumaa Muuseumid juht Ants Leemets, kes on Rakvere ja Lääne-Virumaa muuseumielamuste esiritta tõstnud. Aastapreemia laureaadid on Ivo Leek, kes on teatri KaRakTer arengusse panustanud nii näitleja kui ka korraldajana, ning Jäneda küla ajaloo väärtustaja ja vaimsuse kandja Georgi Särekanno, kes on teinud ära hindamatu töö koduloo talletamisel ja populariseerimisel.