Eesti Laulu finaalis on Rakverest pärit Emily J

Emily J on rääkinud, et “Hold Me Close” on laul, mille sõnad kirjutas ta pärast oma esimest lahkuminekut. Kontrastiderohke laulu kohta nentis lauljatar, et nende lool on tagamõte. "Me ei ole seda lihtsalt Eesti Laulu jaoks kokku pannud," tõi ta enda ning Andrei Zevakini ja Igor Volhonski loodud “Hold Me Close’i” ühe tugevusena välja.