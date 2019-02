Päästeamet teeb järgmisel nädalal kontrollkäike kortermajadesse

Korteri tuleohutusnõuded näevad ette, et eluruumis peab olema töökorras suitsuandur. Tahke- või gaasküttega eluruumi tuleb paigaldada lisaks vinguandur. Küttesüsteem vajab hooldust, nii on see ohutu ja kestab kauem. Korteri uks võiks olla seestpoolt võtmeta avatav, et tulekahju korral lõksu ei jääks.

Kortermaja ühiskasutatava pinna tuleohutusnõuded näevad ette, et väljumisteed tuleb hoida puhtana. Trepikoda on ehitatud laiaks just seepärast, et kui ohuolukorras kõik majaelanikud korraga väljuda soovivad, siis on see võimalik.