Karaoketähti üheks õhtuks

“Silmis lustakas sära, ei ta põgene ära, lõõtsamäng talle rõõmu ju teeb!” Just nõnda leelutab laval suusakampsikus mees end püüdlikult rokkari kombel väänutades ennastunustavalt Krokodill Gena laulukest. Karaokejumal on Virma pubis ellu äratatud. Nagu igal neljapäeval. Trobikond hõbekõrisid ootab enda esinemiskorda. Juba on igaüks laudadele asetatud paksudest kaustadest valinud ja sedelile kirjutanud esitamiseks pasliku loo numbri koos oma nimega. Tühjaks ei jää püüne mitte minutikski. Sel õhtul ei tule ükski laul taasesitamisele, kuigi mõni vokalist astub lavale ikka ja jälle.

Mõnikord tundub, et esinejal oleks ehk mõistlikum tegelda mõne muu ala kui muusikaga, kuid esinemislusti ei saa ju ometi keelata ja ise endale hobi valida on õigus igaühel; siis aga haarab mikrofoni keegi, kelle laul sunnib kõrvu kikitama ja artisti lähemalt uurima: kuulge, see on ju täitsa tegija!