Noored robootikud näitasid Rakkes oskusi

Nagu spordis on sellelgi võistlusel oluline osavõtt, kuid noortele on mõistagi tähtis ka võit.

"See on väga laiapõhjaline väljakutse: siin on nii teaduspõhist lähenemist kui ka meeskonnatööd, tehnikat ja programmeerimist. Väga erinevate osavustega ja tugevustega lapsed saavad koostööd teha," selgitas FLL-i Pandivere eelvooru peakorraldaja Leelo Ambos.

"Laste jaoks on kõige olulisem kogu asja juures finaalipääs. Karikad pole nii olulised, vaid võisteldakse selle nimel, et saaks finaali ehk saaks kaks päeva veel juurde seda võistlust ja väljakutset. See on lastele hästi oluline," ütles juhendaja Mai Pitsner.