Viljandi alustab ujulahankes läbirääkimisi Aqva Hotelsiga

Viljandi linn plaanib osta uues ujulas koolilastele ujumisaegu ligi 300 000 euro eest aastas, varasemalt on Sakala kirjutanud, et Rakvere Aqva Spa & Hotel soovib aga ujumistunde linnale müüa 450 000 euro eest.

Viljandi linnajuhid on veekeskuse ehitust kavandanud ligi 20 aastat. Mullu oktoobris loobus linn plaanist oma rahaga keskus kesklinna rajada. Ehkki linn saab juriidiliselt osta vaid ujumisteenust, on veekeskuse riigihanke konkursi puhul täpselt kirjeldatud ka seda, milline peab olema ujula juures asuv veekeskus.

Linnapea Madis Timpson on rääkinud, et ehkki veekeskuse eest linn ettevõtjale maksta ei saa, ei vali linn ja vald konkursilt ühtegi sellist ujulapakkumist, mille puhul pole veekeskust ette nähtud.

Konkursi reeglid panid protestima Pärnu ettevõtja Rain Jungi, kelle arvates on reeglid painutatud Rakvere Aqva Spa & Hoteli investorite kasuks, nii et keegi teine ei saagi konkursil osaleda. Jungi märkimist mööda on linna kaardil väga täpselt kindlaks määratud ala, kuhu tohib ujula rajada, ning karmid on ka nõuded, mis kirjeldavad varasemat veekeskuse pidamise kogemust.