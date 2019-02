Rakveres tuleb korteriühistute foorum

Jaadla märkis, et keskmine küttekulude kokkuhoid on renoveeritud majades olnud keskmiselt 40-60% ning foorumil arutletakse koos korteriühistute ja oma ala spetsialistidega kuhu edasi liikuda. "Kuuleme ka täpsemalt millised on riigi arenguplaanid ja võimalused elamuvaldkonnas lähiaastateks ning milline võiks olla linnaruumi kujundus korteriühistute ümber. Sõna saavad ehitusettevõtjad, kes on mitmeid maju Virumaal renoveerinud ning oskavad esile tuua asjaolusid millega tuleks arvestada," rääkis Jaadla.