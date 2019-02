Koolinoori kutsutakse osalema ettevõtlusmuinasjuttude võistlusel

JA Eesti direktor Kersti Loor rääkis, et võistlust korraldatakse üle aasta ning JA Eesti kutsus esimest korda noori muinasjutte kirjutama juba 2005. aastal, mil laekus kokku 77 tööd. "Eelmisel korral, aastal 2017, esitati meile kokku lausa 202 muinasjuttu 34 koolist ning lisaks traditsioonilistele teksti vormis juttudele laekus ka 13 audiomuinasjuttu ja üheksa filmi või animatsiooni."

"Muinasjutu vorm paneb noorte loovuse eriti aktiivselt tööle ning seda ettevõtlusega sidudes saab lihtsalt selgitada erinevaid ettevõtluse vorme, väljakutseid, lahendusi ja nii edasi," ütles Loor. "Võistlusele laekunud muinasjutte lugedes tuleb alati palju naeru ja ka imestust, kui nutikad ikka meie noored on. Loodetavasti innustab nende lugude kirjutamine ka noori ise oma õpilasfirmasid looma."

"Eelmise võistluse vanema vanuserühma parimaks tunnistatud muinasjutt oli näiteks väga lõbus lugu sellest, kuidas printsess Anna ja ta sõber Olaf pidid enne eduka idee juurde jõudmist mitu korda läbi kukkuma ja oma vigadest õppima. Alguses üritasid nad näiteks Aafrikas iglusid müüa ning pingviinidele bikiine äritseda," märkis Loor ja avaldas lootust, et ehk laekub sel korral taas rohkelt muinasjutte video- või heliformaadis, sest ka need on olnud alati väga leidlikud.