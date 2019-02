Purtses algas Eesti suurim põlevkivitööstuse jääkreostuse likvideerimise projekt

"See on ainulaadne projekt, kunagi varem ei ole Eestis nii suures mahus likvideeritud vooluveekogudes asuvat jääkreostust. Kogu projekti käigus eemaldatakse tuhandeid tonne reostunud pinnast," rääkis keskkonnaministeeriumi projektijuht Raimo Jaaksoo. Tema sõnul annavad projektile lisaväärtust saadud kogemused, mida on võimalik tulevikus analoogsetes projektides rakendada.

Tööd plaanitakse valmis saada 2022. aasta lõpuks. Projekteerimis-ehitustöid korraldab Pinnasepuhastuse OÜ, projekti konsultandid on Kobras AS ja Maves AS. Tööde tellija on keskkonnaministeerium. Purtse jõe valgala ja fenoolisoo puhastamise projekti esimese etapi maksumus on 21 miljonit eurot. Projekti rahastatakse 85 protsendi ulatuses Euroopa Ühtekuuluvusfondist ning 15 protsendi ulatuses SA Keskkonnainvesteeringute Keskus keskkonnaprogrammist ja riigieelarvest.