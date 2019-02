Kuritegevus on endiselt kõrgeimal tasemel Ida-Virumaal

"On positiivne, et raskete vägivallajuhtumite arv on läbi aastate peaaegu katkematult vähenenud. Koos katsetega registreeriti mullu 36 tapmist ja seitse mõrva, milles hukkus 26 inimest. See on madalaim tase alates eelmise sajandi keskpaigast. Üleeelmisel aastal suri vägivalla tagajärjel 33 inimest, neist kolmandik naised. Samuti on oluline välja tuua, et inimesed tunnevad ennast kodukandis pimedal õhtul ringi liikudes järjest turvalisemalt," rääkis justiitsminister Urmas Reinsalu.