Galerii: Rakveres lepiti kokku riigigümnaasiumi loomises

Riigigümnaasiumi teemal on palju arutletud, Rakvere linnapea Marko Torm tunnistas, et kuna riigigümnaasiumi rajamist on pikalt kaalutud, siis on otsus kaua tehtud kaunikene. "Rakvere linna puhul saab tehtud üks tõeliselt kaunis asi, mis teenindab kogu maakonda," iseloomustas Torm riigigümnaasiumit.