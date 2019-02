LGBTI festivali toetuse vähendamine viib Rakvere linnavolikogu kohtusse

Vastavalt Rakvere linnavolikogu kehtestatud korrale esitas MTÜ Sevenbow Rakvere linnale taotluse ja küsis toetust Festheart 2019 korraldamiseks. Kultuurikomisjon hindas kõiki taotlusi ning leidis, et nende taotlus on asjalik ja planeeritavad tegevused igati toetust väärt, kuid sellest hoolimata otsustas linnavolikogu vähendada MTÜ toetust komisjoni ettepanekuga võrreldes 80 protsenti. Kõik teised toetused kinnitati vastavalt kehtivale korrale ja kultuurikomisjoni ettepanekule.

Eesti inimõiguste keskuse juhataja Kari Käsper ütles, et inimõiguste keskuse jaoks ei ole oluline mitte ainult selle ühe festivali saatus, vaid see, et võim nii riigi kui ka kohalikul tasandil jaotaks raha vastavalt sellele, mis on hea kohalikule kultuurielule, mitte isiklikest eelarvamustest lähtuvalt.