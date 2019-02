Kiri: kuidas leida oma tee valikute rägastikus?

Müügiinimeste maailmas kasutatakse terminit “müügitunnel” (ingl sales funnel). Väga lihtsustatult kirjeldab müügitunnel müügi etappe kuni selle lõpetamiseni – müügitehinguni. Iga müügiprotsessi alguses on potentsiaalseid valikuid väga palju (tunnel on lai) ning lõpus on neid järel vaid üks (tunnel on väga kitsas). Kui vaadata müügitunnelit hariduses, siis kliendi ehk õpilase aspektist on tunnelis hulk kriteeriume, mida tulevane üliõpilane eriala leidmiseks valib või välistab (näiteks riik, ülikool, valdkond, eriala).