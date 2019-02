Väike-Maarjasse kerkis võimas lumelinn

Naiskodukaitsja ja valla keskkonnanõuniku Leie Nõmmiste sõnul on vahva, et ilmataat on tänavu lume ja miinuskraadidega rõõmustanud ning lumelinn sai kerkida. "Näha neid laste säravaid silmi ja teotahet – see on korraldajale suurim tänu," sõnas Nõmmiste ja jagas kiidusõnu osalejatele.