Lüganusel marssis koduhoovi julge metskits, kes lakkus autot ja lasi pererahval end kostitada

"Jalutasin trennist koju ja jõudsin parasjagu väravani, kui nägin, et meie kass istub keset teed ning vaatab teisele poole aeda," jutustas põnevast seigast peretütar Liisa-Helena. "Kõndisin lähemale ja märkasin, et umbes paari meetri kaugusel on kõrvalaias väike noor kits. Jõudsin tuppa ning rääkisin sellest vanaemale, kes otsis keldrist välja õunad, kapsa ja sepiku. Kitse õue otsima minnes leidsime ta autot lakkumas ning andsime süüa."