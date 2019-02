Homsest hakatakse üle Euroopa kontrollima ravimite ehtsust

Eestis on ravimite ehtsuse kontrolli süsteemi ehk REKS andmekoguga liitunud pea kõik osapooled. „Tänaseks on süsteemiga liidestatud pea kõik lõppkasutajad ehk apteegid, haiglaapteegid ja hulgimüüjad ning müügiloahoidjad ehk ravimifirmad,“ kinnitas süsteemi toimimise eest vastutava Eesti Ravimite Ehtsuse Kontrolli Sihtasutuse juht Raul Mill. „Eestlased saavad end ravimite ehtsuse osas kindlalt tunda sarnaselt teiste Euroopa Liidu riikide elanikega – see on oluline, miski pole tähtsam kui inimese tervis ja elu,“ sõnas ta.

Ravimite ehtsuse kontrolli süsteem on loodud üleeuroopalise lahendusena, lähtudes Euroopa Komisjoni poolt vastu võetud direktiivist, mis kohustab riike kontrollima retseptiravimite ehtsust. „Vajadust selle järgi nägid kõik ravimite tootmise ja tarnimisega seotud osapooled. Eesmärk on olnud kõigil üks – et patsiendini jõuaksid vaid kvaliteetsed ja kontrollitud ravimid. Kõigil osapooltel on olnud projektis oluline roll ja ka kohustused, näiteks on ravimitootjad finantseerinud nii Euroopa keskse kui ka rahvuslike infosüsteemide arendamist,“ selgitas Ravimitootjate Liidu juhataja Riho Tapfer.