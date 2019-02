AS-i Eesti Meedia ärinimi muutub Postimees Grupiks

Postimees Grupi juhatuse esimehe Andres Kulli sõnul on Postimees Eesti meediamaastiku vaieldamatu lipulaev, mille ajalugu ulatub aastasse 1857. "Ettevõtte uues ärinimes Postimeest välja tuues soovime senisest enam rõhutada Eesti mõjukaima väljaande rolli ajakirjandusmaastiku kujundamisel," selgitas Kull.

Jaanuaris lõi Linnamäe suurosalusega UP Invest kontserni omanduses olevate meediasuunitlusega firmade juhtimiseks uue haldusfirma Media Investments & Holding OÜ, mille tütarettevõte AS Postimees Grupp on.