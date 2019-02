Maakonnas on kütitud kolm võsavillemit

Hunt on võimas loom: selle käpa omanikul oli turjakõrgust 73 sentimeetrit ja pikkust ninaotsast saba alguseni 110 sentimeetrit.

Jahimehed on käimasoleval hooajal küttinud 57 hunti ja kuu lõpuni tohivad lasta neid veel kaheksa. Lääne-Virumaal on see jahihooaeg elu maksma läinud kolmele soele.