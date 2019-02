Politsei pidi kuriteos kahtlustatava tabamiseks Kundas ukse maha lõhkuma

"Lõhuti kohe kõvasti," meenutas allkorrusel elav mees. Lärmi peale trepikotta läinud, nägi ta seal politseinikke ja päästjaid. Üks pritsimees oli teda palunud eluruumi tagasi minna. Pärast rääkis vastasmajas elav tuttav, et oli näinud, kuidas politsei viis ära raudus kätega mehe ja noore naise.

Mees oli eespool nimetatud korteris elav Kaido Vanatoa ja naine Kelly, keda naaber on sageli näinud mehe juures käivat. Kelly ise aga elab naabermajas. Korteriühistu esimees Tamara ütles, et korter on Kelly nimel. Paraku jäi Kelly korteri uks eile pärastlõunal suletuks, küll aga ütles korteriühistu esimees, et selles eluruumis käivad sagedased peod ja majaelanikud on mitmel korral kutsunud politsei.

Ida prefektuuri pressieisindaja Leana Loide ütles, et toimetuse esitatud päring, kui mitu korda on politsei Kelly korteris väljakutse peale käinud, jääb vastuseta. Põhjuseks tõi Loide asjaolu, et kuna tegemist on konkreetse aadressi ja isikuga, ei ole politseil seadusele tuginedes õigus neid andmeid väljastada.

Aga liigume tagasi kolmapäeva, kus sedapuhku käis pidu viienda korruse korteris, kus elab Kaido Vanatoa.

Õhtulehe andmetel võtnud seltskond seal napsi ja mingil hetkel muutunud Vanatoa agressiivseks ja virutanud Kellyle pesapallikurikaga. Kelly olevat korraks kaotanud teadvuse ja ärgates tundnud huvi oma lemmiku, Pekingi paleekoera Stefani vastu. Talle olevat vastatud, et loom läks välja jalutama. Aknast välja vaadates näinud Kelly aga koera all asfaldil surnult lamamas. Vanatoa sõber Aarne Tiiki olevat Õhtulehe andmetel väikese neljajalgse lihtsalt aknast välja visanud.

Neljapäeval võttis politsei kuriteos kahtlustatavana vahi alla ka Tiiki. Ida prefektuuri pressiesindaja Leana Loide sõnul on 34- ja 31-aastase mehe suhtes alustatud kriminaalmenetlust karistusseadustiku paragrahvide alusel, mis käsitlevad looma suhtes lubamatu teo toimepanemist julmal viisil ja kehalist väärkohtlemist.

34-aastane Kaido Vanatoa on varem kriminaalkorras karistatud, temast kolm aastat noorem Aarne Tiiki mitte.

Kelly kuriteoteadet politseile ei teinud, juhtunu jõudis tema õe vahendusel esmalt Eestimaa Loomakaitse Liiduni ja sealt edasi meediasse.

Kundas elab ligemale 3000 inimest ja mitmed elanikud väitsid Õhtulehele, et kardavad Kaido Vanatoad ja jäid seetõttu anonüümseks. Viimasega ühes majas elav mees ütles, et Vanatoa eluruumis peetakse sageli pidusid, teine väitis, et temal Vanatoale pretensioone pole.

Kundat ja sealseid olusid hästi tundev infoallikas rääkis, et teab Vanatoad ammu ja selle mehega on ikka probleeme. “On ülbik,” lisas allikas, kes pidas inimeste soovi anonüümseks jääda õigustatuks. Ka teadis ta, et mees vabanes hiljuti vanglast.